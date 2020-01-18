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اقتصاد

تراجع معدل التضخم في ألمانيا

السبت 18/يناير/2020 - 04:10 ص
علم المانيا
علم المانيا
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وكالات
تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال عام 2019 إلى أقل مستوياته منذ ثلاث سنوات.

وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن انخفاض أسعار زيوت التدفئة ووقود السيارات أسهم في الحد من زيادة التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي

واشار إلى أن أسعار المستهلك زادت بنسبة 4ر1 في المئة على المستوى الذي كانت عليه في عام 2018، وبذلك يكون هذا هو أقل مستوى منذ ثلاث سنوات.
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