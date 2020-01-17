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اقتصاد

المؤسسة الوطنية في ليبيا: لا يجب استخدام المنشآت النفطية كورقة للمساومة السياسية

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:22 م
النفط فى ليبيا
النفط فى ليبيا
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رويترز
أدانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، الدعوات لـ"إغلاق موانئ تصدير النفط"، استباقا لمؤتمر في برلين، يوم الأحد، حول الأزمة الليبية.

ونقل بيان، أصدرته المؤسسة، عن رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله، قوله: "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي".

وأكد أن "المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية“.
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