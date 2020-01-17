مجدي سبع: تدريب شباب الأطباء من 4 جامعات على جراحة مناظير الأطفال

رئيس جامعة طنطا : خبير إيطالي يجري 8 جراحات لارتجاع المريء للأطفال بالمنظار الجراحي .. بالمجان

وأوضح الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال بطب طنطا ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، إنه تم تدريب 12 من شباب الأطباء والحاصلين على دورات اساسية فى جراحة مناظير الأطفال على أنسجة حيوانية وعمل عمليات بالمنظار مشابهة لما يتم فى الإنسان، حيث شمل التدريب 9 من جامعات المنصورة والقاهرة والمنيا والإسكندرية ، وبذلك يكون كل متدرب قضى متوسط 10 الى 12 ساعة تدريب عملى خلاف مشاهدة العمليات الحية.يذكر أن فعاليات الورشة المتقدمة لجراحة مناظير الأطفال والمواليد أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور أحمد نوفل رئيس أقسام الجراحة بالكلية، بحضور عدد من خبراء وأساتذة جراحة المناظير بالجامعات المصرية، بالتعاون مع فرع الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال، والجمعية المصرية لجراحة الأطفال.