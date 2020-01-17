مجدي سبع: تدريب شباب الأطباء من 4 جامعات على جراحة مناظير الأطفال

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، انتهاء ورشة المناظير الجراحية المتقدمة للأطفال والمواليد، والتي عقدت بمعمل المهارات بطب طنطا علي مدار يومين، مشيرا الي تدريب 88 من شباب جراحى الأطفال فى ورش جراحة مناظير الأطفال المختلفة والتي عقدت على مدار العامين ونصف الماضيين منهم 58 من خارج طنطا.
من جانبه أشاد الخبير الإيطالي دكتور فابيو كيارنزا، بمستوى ورشة العمل والتي تكافئ مثيلاتها فى أوروبا، وذلك بعد نجاحه بمشاركة فريق طبي بالمستشفى التعليمي العالمي في اجراء 8 جراحات بالمجان بالمنظار الجراحي، تشمل حالات فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء ل 8 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 شهور و 4 سنوات ، وتتراوح أوزانهم بين 5,5 كيلو جرام و 16 كيلو جرام.
نائب رئيس جامعة طنطا يلتقى بطالبات المدينة الجامعية.. صور
من جانبه أشاد الخبير الإيطالي دكتور فابيو كيارنزا، بمستوى ورشة العمل والتي تكافئ مثيلاتها فى أوروبا، وذلك بعد نجاحه بمشاركة فريق طبي بالمستشفى التعليمي العالمي في اجراء 8 جراحات بالمجان بالمنظار الجراحي، تشمل حالات فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء ل 8 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 شهور و 4 سنوات ، وتتراوح أوزانهم بين 5,5 كيلو جرام و 16 كيلو جرام.
نائب رئيس جامعة طنطا يلتقى بطالبات المدينة الجامعية.. صور
رئيس جامعة طنطا : خبير إيطالي يجري 8 جراحات لارتجاع المريء للأطفال بالمنظار الجراحي .. بالمجان
وأوضح الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال بطب طنطا ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، إنه تم تدريب 12 من شباب الأطباء والحاصلين على دورات اساسية فى جراحة مناظير الأطفال على أنسجة حيوانية وعمل عمليات بالمنظار مشابهة لما يتم فى الإنسان، حيث شمل التدريب 9 من جامعات المنصورة والقاهرة والمنيا والإسكندرية ، وبذلك يكون كل متدرب قضى متوسط 10 الى 12 ساعة تدريب عملى خلاف مشاهدة العمليات الحية.
يذكر أن فعاليات الورشة المتقدمة لجراحة مناظير الأطفال والمواليد أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور أحمد نوفل رئيس أقسام الجراحة بالكلية، بحضور عدد من خبراء وأساتذة جراحة المناظير بالجامعات المصرية، بالتعاون مع فرع الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال، والجمعية المصرية لجراحة الأطفال.
وأوضح الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال بطب طنطا ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، إنه تم تدريب 12 من شباب الأطباء والحاصلين على دورات اساسية فى جراحة مناظير الأطفال على أنسجة حيوانية وعمل عمليات بالمنظار مشابهة لما يتم فى الإنسان، حيث شمل التدريب 9 من جامعات المنصورة والقاهرة والمنيا والإسكندرية ، وبذلك يكون كل متدرب قضى متوسط 10 الى 12 ساعة تدريب عملى خلاف مشاهدة العمليات الحية.
يذكر أن فعاليات الورشة المتقدمة لجراحة مناظير الأطفال والمواليد أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور أحمد نوفل رئيس أقسام الجراحة بالكلية، بحضور عدد من خبراء وأساتذة جراحة المناظير بالجامعات المصرية، بالتعاون مع فرع الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال، والجمعية المصرية لجراحة الأطفال.