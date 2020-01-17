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تعليم

مجدي سبع: تدريب شباب الأطباء من 4 جامعات على جراحة مناظير الأطفال

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:16 م
مجدي سبع: تدريب شباب
مجدي سبع: تدريب شباب الأطباء من 4 جامعات على جراحة مناظير ال
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، انتهاء ورشة المناظير الجراحية المتقدمة للأطفال والمواليد، والتي عقدت بمعمل المهارات بطب طنطا علي مدار يومين، مشيرا الي تدريب 88 من شباب جراحى الأطفال فى ورش جراحة مناظير الأطفال المختلفة والتي عقدت على مدار العامين ونصف الماضيين منهم 58 من خارج طنطا.

من جانبه أشاد الخبير الإيطالي دكتور فابيو كيارنزا، بمستوى ورشة العمل والتي تكافئ مثيلاتها فى أوروبا، وذلك بعد نجاحه بمشاركة فريق طبي بالمستشفى التعليمي العالمي في اجراء 8 جراحات بالمجان بالمنظار الجراحي، تشمل حالات فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء ل 8 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 شهور و 4 سنوات ، وتتراوح أوزانهم بين 5,5 كيلو جرام و 16 كيلو جرام.

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وأوضح الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال بطب طنطا ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، إنه تم تدريب 12 من شباب الأطباء والحاصلين على دورات اساسية فى جراحة مناظير الأطفال على أنسجة حيوانية وعمل عمليات بالمنظار مشابهة لما يتم فى الإنسان، حيث شمل التدريب 9 من جامعات المنصورة والقاهرة والمنيا والإسكندرية ، وبذلك يكون كل متدرب قضى متوسط 10 الى 12 ساعة تدريب عملى خلاف مشاهدة العمليات الحية.

يذكر أن فعاليات الورشة المتقدمة لجراحة مناظير الأطفال والمواليد أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور أحمد نوفل رئيس أقسام الجراحة بالكلية، بحضور عدد من خبراء وأساتذة جراحة المناظير بالجامعات المصرية، بالتعاون مع فرع الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال، والجمعية المصرية لجراحة الأطفال.
مجدي سبع: تدريب شباب الأطباء من 4 جامعات على جراحة مناظير الأطفال
مجدي سبع: تدريب شباب الأطباء من 4 جامعات على جراحة مناظير الأطفال
مجدي سبع: تدريب شباب الأطباء من 4 جامعات على جراحة مناظير الأطفال
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