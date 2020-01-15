رئيس جامعة طنطا : خبير إيطالي يجري 8 جراحات لارتجاع المريء للأطفال بالمنظار الجراحي .. بالمجان









وقال الدكتور محمد الصواف، عضو الفريق الطبي وأستاذ جراحة الاطفال بجامعة طنطا، إن العمليات تمت باستخدام المنظار الجراحي الدقيق "آلات 3 مم" في اصلاح فتق الحجاب الحاجز وعلاج ارتجاع المريء دون الحاجة الى فتح البطن ، بما يساهم بشكل كبير في نمو الاطفال، مشيرا الى ان هذه العمليات تعتبر من العمليات المعقدة في مجال جراحات الاطفال.



وأشاد الخبير الايطالي بالمستشفى التعليمي العالمي لتوافر التجهيزات الخاصة لإجراء مثل هذه العمليات ، وتوافر البنية التحتية وآلات المنظار وغرفة العمليات وكذلك عناية الاطفال الجراحية لاستقبال ومتابعة الحالات بعد اجراء الجراحة.



ضم الفريق الطبي الدكتور محمد البربري أستاذ جراحة الاطفال بالقصر العيني ، والدكتور شريف شحاته أستاذ جراحة الاطفال بطب طنطا ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، والدكتور محمد الصواف ، ومجموعة من مدرسي قسم جراحة الاطفال بجامعة طنطا، والدكتور محمد لطفي مدير العمليات بالمستشفى التعليمي.



وافتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم ، ورشة العمل التي عُقدت بقاعة المؤتمرات بالمستشفى التعليمي تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، بالتعاون مع فرع الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال والجمعية المصرية لجراحة الأطفال، وتم بث حي لهذه الجراحات من داخل غرفة العمليات بحضور كبار اطباء جراحة الأطفال من جميع الجامعات المصرية ووزارة الصحة والتأمين الصحي.



ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى، بمهارة الفريق الطبي الذي نجح بمشاركة الخبير الايطالي في اجراء الجراحات بدقة عالية، مؤكدًا ان المستشفى جاهز لاستقبال كبار الخبراء في مختلف التخصصات الطبية النادرة ، وذلك في اطار خطة المستشفى لتعظيم الاستفادة من الامكانيات التي تملكها باعتبارها أحد الصروح الطبية بإقليم الدلتا، موجها الشكر للفريق الطبي وطاقم التخدير والتمريض.