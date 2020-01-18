سنة حلوة عليهم فيها فرح وهنا.. إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها.. صورة

نشرت الفنانة الهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة من حفل عيد ميلاد النجمة ليلى علوي.وظهر خلال الصور عدد من نجوم الفن، منهم، النجم محمود حميدة ونيللى وهند صبرى وليلى علوي".وعلقت قائلة " كل سنة وحبيبة قلبى ليلى علوي وإبنها خالد طيبين.. ويارب سنة حلوة عليهم فيها فرح وهنا وسعادة ونجاح .. بحبكم وبتمنالكم كل الخير @lailaelouiofficial".واحتفلت السبت 4 يناير، الفنانة ليلي علوي، بعيد ميلادها الـ58، إذ ولدت بالقاهرة عام 1962 لأب مصري هو احمد علي علوي (الموظف في شركة مصر للسياحة) وأم يونانية، تعمل مقدمة برامج، بالبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.وتشارك الفنانة ليلى علوى فى بطولة الفيلم زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.