دايما مجمعانا.. هانى رمزى يهنئ ليلى علوى بعيد ميلادها.. صورة

حرص الفنان هانى رمزى على تهنئة صديقته الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ58

ونشر هانى رمزى صورة عبر حسابها بموقع "انستجرام "بصحبة النجمة ليلى علوى وحسين فهمى ونيللى كريم والهام شاهين وايناس الدغيدى.





وعلق قائلاً "كل سنه والجميله ليلى علوى طيبة ودايما مجمعانا ليلى علوي الهام شاهين حسين فهمى ايناس الدغيدي".





واحتفلت الفنانة ليلى علوى مؤخرا بعيد ميلادها الـ58، إذ ولدت بالقاهرة عام 1962 لأب مصري هو احمد علي علوي (الموظف في شركة مصر للسياحة) وأم يونانية، تعمل مقدمة برامج، بالبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.





وتشارك الفنانة ليلى علوى فى بطولة الفيلم زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.



