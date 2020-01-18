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فن

احمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

السبت 18/يناير/2020 - 03:07 ص
احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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محمد بدران
هنأ الفنان احمد العوضي، صديقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، الأربعين حيث ولدت فى 16 يناير عام 1980.

ونشر العوضي صورة له مع النجمة ياسمين على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وعلق قائلًا "عيد ميلاد ياسمين".

احتفلت امس الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 40 واستطاعت أن تقدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا. 

ومن جهة أخرى، استقرت ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى".

وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.
احمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها
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