فى عيد ميلادها الـ 40.. ياسمين عبد العزيز ترقص وتغنى.. فيديو

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على نشر مقطع مصور من احتفالها بعيد ميلادها مع عدد كبير من الأصدقاء، وظهرت تغنى وترقص بجوار الفنان احمد العوضى.محمد محمود عبد العزيز نشر صورة مع ياسمين من المناسبة وعلق قائلا : الحبايب متجمعين فى عيد ميلاد ياسمين.ونشر حمدى الميرغنى صورة له مع ياسمين على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وعلق قائلًا "كل سنة وانتى طيبة يا ياسو يارب تبقى سنة جميلة عليكى تحققى كل اللى نفسك فيه".الاحتفال حضره عدد كبير من النجوم على مشاركة ياسمين عبد العزيز في الحفل، على رأسهم النجم أحمد السقا كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وشريف منير وأحمد رزق وخالد الصاوى وحلا شيحة ونجلاء بدر، والشقيقان محمد وكريم محمود عبد العزيز وكندة علوش.