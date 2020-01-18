بكلمات مؤثرة.. صلاح عبد الله ينعى الفنان إبراهيم فرح

حرص الفنان صلاح عبد الله على نعي الفنان الراحل إبراهيم فرح، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة 17 يناير، عن عمر يناهز 68 عامًا.ونشر صلاح عبد الله، صورة للراحل إبراهيم فرح، وعلق قائلًا: «جايز متعرفوش أو تعرفوا شكله وماتعرفوش إسمه بس اللي لازم تعرفوه إن الراجل الطيب الصالح العسل دا كانت بسمته بتنور قلبي وكنت بفرح قوي لما أقابله صدفة في التصوير وكنت بحس في وجوده المبهج إن الدنيا لسه بخير ومش لوحدي والله تقريبًا كل اللي إشتغلوا معاه كان دا شعورهمأرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الإنسان بمعنى الكلمة #إبراهيم_فرح».وتوفي الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، امس الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عم عمر يناهز 68 عاما.كان إبراهيم فرح، قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.