بكلمات مؤثرة.. صلاح عبد الله ينعى الفنان إبراهيم فرح

جايز ماتعرفهوش أو تعرفوا شكله وماتعرفوش إسمه بس اللي لازم تعرفوه إن الراجل الطيب الصالح العسل دا كانت بسمته بتنور قلبي وكنت بفرح قوي لما أقابله صدفة في التصوير وكنت بحس في وجوده المبهج إن الدنيا لسه بخير ومش لوحدي والله تقريباً كل اللي إشتغلوا معاه كان دا شعورهم أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الإنسان بمعنى الكلمة #إبراهيم_فرح