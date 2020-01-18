تعليق مفاجئ عن محمد صلاح.. شوبير: اتحاد الكرة ليس له علاقة بتنظيم أمم إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول كان يجب أن يحضر حفل أفضل لاعب في أفريقيا التي أقيمت في الغردقة.



قال شوبير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كان يجب على صلاح حضور الحفل خاصة أن ساديو ماني حضر الحفل عندما أقيمت في السنغال ورقص مع صلاح احتفالًا بفوزه باللقب".



وتابع: "لم أتواصل مع محمد صلاح نادرًا ما أتحدث مع لاعبين، لأنهم يفهمون أنني سأطلب استضافتهم في برنامجي".



أوأضاف ، أن اتحاد الكرة ليس له علاقة بتنظيم أمم أفريقيا 2019 للحصول على جائزة أفضل اتحاد في العام الماضي ، وكان من الأولى منح جائزة أفضل اتحاد للجنة المنظمة ألا وهي البلد بمؤسساتها وأجهزتها".



وتابع: "لو كان لزاما أن يحصل اتحاد الكرة على الجائزة فكان يجب أن يتسلمها عمرو الجنايني على أن يدعو بعد ذلك هاني أبو ريدة لاستلامها".



وواصل: "من يشاهد الحفل يجد أن الجنايني هم واقفًا لاستلام الجائزة قبل أن يتراجع ويجلس في مقعده".