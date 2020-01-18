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أسعار الذهب اليوم السبت 18 - 1 - 2020 في مصر ..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 08:32 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ريهام فيكتور
سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 18 - 1 - 2020، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات لجميع أعيرة الذهب، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 18- 1 – 2020.

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أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم، السبت 15- 1 – 2020 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 585 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 779 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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