أسعار الذهب اليوم السبت 18 - 1 - 2020 في مصر ..فيديو

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 18 - 1 - 2020، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات لجميع أعيرة الذهب، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 18- 1 – 2020.





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أسعار الذهب اليوم السبت في مصر





وجاءت أسعار الذهب اليوم، السبت 15- 1 – 2020 على النحو التالي:





سعر جرام الذهب عيار 18





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 585 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21





وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 682 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 24





سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 779 جنيها.



