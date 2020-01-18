26 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-1-2020

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 18 -1-2020 استقرارا ، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 25 و26 جنيها للكيلو، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 20 و21 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 جنيهات إلى 8.8 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.
أسعار الدواجن اليوم السبت
وسجل سعر البيض الأبيض وسعر البيض الأحمر مبلغا يتراوح ما بين 35 و36 جنيها للكيلو، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 46 لـ 48 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12 و15 جنيها.