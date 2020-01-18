26 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-1-2020

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 18 -1-2020 استقرارا ، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 25 و26 جنيها للكيلو، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 20 و21 جنيها.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 جنيهات إلى 8.8 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.





أسعار الدواجن اليوم السبت



