خاطرة دعوية .. برنامج جديد بإذاعة القرآن الكريم

تبدأ اليوم السبت إذاعة أولى حلقات البرنامج الجديد ” خاطرة دعوية ” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.





ويتناول البرنامج الجديد المبادئ والسلوكيات السامية للدين الإسلامي السمح الحنيف بأسلوب دعوي عصري.





جدير بالذكر أن هذا البرنامج مدته دقيقتين، ويذاع بالتزامن مع بداية الدورة الإذاعية الجديدة للإذاعة المصرية.





وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نبه أمس الجمعة خلال إلقائه للخطبة من مسجد الميناء بالغردقة على أن الإسلام دين القيم والذوق والرُقي والأصالة والنُبل والشهامة، وعلينا جميعًا العمل على استعادة القيم الأخلاقية ونشرها في المجتمع.



