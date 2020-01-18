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أخبار البلد

خاطرة دعوية.. برنامج جديد بإذاعة القرآن الكريم

السبت 18/يناير/2020 - 10:29 ص
خاطرة دعوية .. برنامج
خاطرة دعوية .. برنامج جديد بإذاعة القرآن الكريم
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عبد الرحمن محمد
تبدأ اليوم السبت إذاعة أولى حلقات البرنامج الجديد ” خاطرة دعوية ” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ويتناول البرنامج الجديد المبادئ والسلوكيات السامية للدين الإسلامي السمح الحنيف بأسلوب دعوي عصري.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج مدته دقيقتين، ويذاع بالتزامن مع بداية الدورة الإذاعية الجديدة للإذاعة المصرية.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نبه أمس الجمعة خلال إلقائه للخطبة من مسجد الميناء بالغردقة على أن الإسلام دين القيم والذوق والرُقي والأصالة والنُبل والشهامة، وعلينا جميعًا العمل على استعادة القيم الأخلاقية ونشرها في المجتمع.

وجاء ذلك تزامنًا مع احتفال محافظة البحر الأحمر بعيدها الخمسين، متحدثًا في موضوع الخطبة عن «الآداب العامة وأثرها في رقي الأمم»، مؤكدًا أن رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم- قامت على أساس الأخلاق؛ فقد قال - صلى الله عليه وسلم-: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
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