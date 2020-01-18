لا مساس بأمن الوطن.. مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية ويشدد على حسن معاملة المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الخدمات والأقوال الأمنية المتواجدة بالأماكن المهمة في المحافظة.



وشدد مدير أمن الجيزة، على الوحدات الأمنية، بضرورة اليقظة التامة والتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وحماية المواطنين، مشيرا إلى أن قوات الأمن لن تسمح بمحاولات المساس بأمن الوطن وسلامة أراضيه.



وأكد اللواء طارق مرزوق ضرورة حسن معاملة المواطنين في الشارع الجيزاوي، مع مساعدتهم والتدخل لحمايتهم بصورة سريعة.



وشملت جولة مدير أمن الجيزة، برفقة قيادات أمن المديرية، تفقد ميادين النهضة والجيزة، والشوارع الحيوية بالمحافظة.



كما أجرى مدير أمن الجيزة زيارة لإدارة شرطة النجدة للاطمئنان على جاهزية تلقى بلاغات المواطنين، فضلا عن زيارة الإدارات الأخرى لتفقد خطة تأمين الشوارع والميادين.