صحيفة: أردوغان أعاد داعش إلى ليبيا بهذه الطريقة

نقلت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية اليومية أن تركيا باتت متهمة الآن بالمساعدة بعودة ظهور داعش في ليبيا عن طريق نقل المتشددين من سوريا لمساعدة حكومة الوفاق في القتال من أجل السيطرة على البلاد.



وجاء ذلك وفقًا للصحيفة بعد أيام من تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبيل مؤتمر للناتو من أن تنظيم داعش في تقدم بليبيا، وأصبح الآن أقرب إلى شواطئ أوروبا.



وقال العاهل الأردني إن عدة آلاف من المقاتلين غادروا إدلب السورية عبر الحدود الشمالية وانتهى بهم المطاف في ليبيا.. هذا شيء يهم منطقتنا، ولكن أصدقاءنا في أوروبا أيضًا سيتعين عليهم التحدث عنه في عام 2020.



واعتبرت الصحيفة أنه من المعروف الآن أن ما يقرب من 2000 من القوات التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا هي مجموعة متنوعة من الفصائل الجهادية التي تدعمها تركيا في سوريا.



وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المرتزقة يتم الدفع لهم من قبل حكومة الوفاق عبر عقود مدتها 6 أشهر مع وعد بالجنسية التركية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أموال الأمم المتحدة تُستخدم لتمويل الجماعات الإرهابية.



ولفتت الصحيفة إلى أنه "لطالما اتُهمت تركيا بدعم الجماعات الجهادية، بما في ذلك داعش".

