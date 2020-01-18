AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة: أردوغان أعاد داعش إلى ليبيا بهذه الطريقة

السبت 18/يناير/2020 - 11:59 ص
صحيفة: أردوغان يعيد
صحيفة: أردوغان يعيد داعش لـ ليبيا بهذه الطريقة
Advertisements
سمر صالح
نقلت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية اليومية أن تركيا باتت متهمة الآن بالمساعدة بعودة ظهور داعش في ليبيا عن طريق نقل المتشددين من سوريا لمساعدة حكومة الوفاق في القتال من أجل السيطرة على البلاد.

وجاء ذلك وفقًا للصحيفة بعد أيام من تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبيل مؤتمر للناتو من أن تنظيم داعش في تقدم بليبيا، وأصبح الآن أقرب إلى شواطئ أوروبا.

وقال العاهل الأردني إن عدة آلاف من المقاتلين غادروا إدلب السورية عبر الحدود الشمالية وانتهى بهم المطاف في ليبيا.. هذا شيء يهم منطقتنا، ولكن أصدقاءنا في أوروبا أيضًا سيتعين عليهم التحدث عنه في عام 2020.

واعتبرت الصحيفة أنه من المعروف الآن أن ما يقرب من 2000 من القوات التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا هي مجموعة متنوعة من الفصائل الجهادية التي تدعمها تركيا في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المرتزقة يتم الدفع لهم من قبل حكومة الوفاق عبر عقود مدتها 6 أشهر مع وعد بالجنسية التركية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أموال الأمم المتحدة تُستخدم لتمويل الجماعات الإرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "لطالما اتُهمت تركيا بدعم الجماعات الجهادية، بما في ذلك داعش".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتش عن الإخوان.. تركيا تسعى لإعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية بنشر الإرهاب

مرصد الإفتاء: تركيا تهدد بإغراق أوروبا بالمتطرفين وإحراقها بنيران الإرهاب.. وتتطلع بطموحها الاستعماري للسيطرة على العمق الأفريقي.. وأرسلت بالفعل 1000 من المرتزقة إلى ليبيا

مرصد الإفتاء: تركيا تهدد بإغراق أوروبا بالمتطرفين.. وتعول على جماعة الإخوان في إحياء مشروعها الإمبراطوري.. وتخطط لإعادة الدواعش إلى ليبيا

صفعة جديدة.. سفير ليبي ينشق عن حكومة الوفاق ويتهمها بجلب الاستعمار التركي

تزامنا مع محادثات السراج وحفتر.. العاهل الأردني: لا نريد دولة فاشلة في ليبيا

صحيفة بريطانية تكشف تطورات خطيرة تشعل الصراع في ليبيا

ترشيحاتنا

قبل ارتباطها بـ علي غزلان.. منة عرفة المثيرة للجدل بعلاقاتها الرومانسية

يساعد علي وقف النزيف.. تعرف على أهمية الأحجار الكريمة لجسم الإنسان.. فيديو

بدرية طلبة تكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

من معلم إلى متطرف.. تعرف على الحاراتي قائد الميليشيات الإرهابية في طرابلس

السقعة مستمرة.. الأرصاد تحذر: أمطار ورياح على أنحاء البلاد بداية من اليوم وحتى الاثنين والعظمى بالقاهرة 16 درجة

مسعود أوزيل يكشف عن نصيحته لـ محمد النني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة