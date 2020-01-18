القابضة للكيماويات: 21.6 مليار جنيه قيمة الإيرادات المجمعة

انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 /6 /2019.



وأظهر تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2018 /2019 - زيادة الإيرادات إلى 21.6 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الربح إلى 3.4 مليار جنيه. وبلغت قيمة الصادرات حوالى 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 40%.



واعتمدت الجمعية العامة، خلال اجتماعها، حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي بلغت 180 مليون جنيه، إلى جانب إجمالي المسدد للخزانة العامة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال عام 2018 /2019 بقيمة 66 مليار جنيه بمعدل نمو 17%.



وتضمن تقرير مجلس الإدارة عددًا من المشروعات التي إنجازها والجاري تنفيذها، ومنها الانتهاء من مشروع "كيما 2" لإنتاج الأسمدة بأسوان بتكلفة نحو 11.6 مليار جنيه بطاقة 1200 طن/ يوم من الأمونيا و1575 طن/ يوم من اليوريا، كما يجري الانتهاء من ترسية عقد إحلال وتجديد المصنع القديم، إلى جانب تقليص خسائر شركة الدلتا للأسمدة من 859 مليون جنيه في 2017 /2018 إلى 484 مليون جنيه في 2018 /2019 وتنفيذ العمرات السنوية لخطوط الإنتاج حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 96% من إجمالي الطاقة التصميمة.



أما شركة النصر للأسمدة فتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بتكلفة نحو 600 مليون دولار، كما يجري إعادة تأهيل مصنع الفيرومنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز، ودراسة إنشاء مصنع للفلنكات الخرسانية لخطوط السكك الحديدية.



وكلف الوزير إدارة الشركة القابضة بإعداد دراسة جدوى لخطوط إنتاج جديدة - من خلال الشراكة - في شركة راكتا لصناعة الورق خاصة في ضوء الجهود المبذولة لحل مشكلات هذه الصناعة، وكذلك الإسراع في المفاوضات الجارية مع شركة عالمية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الإطارات تابع لشركة النقل والهندسة بطاقة نحو 4 ملايين إطار بتكنولوجيا حديثة.