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تعليم

وفاة معلم خلال أعمال المراقبة بالشهادة الإعدادية بمغاغة شمال المنيا

السبت 18/يناير/2020 - 02:45 م
وفاة معلم
وفاة معلم
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ايمن رياض
توفي معلم خلال أعمال المراقبة بالشهادة الإعدادية بالمدرسة الخيرية بمغاغه إثر ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديرية تلقيه إشارة من مستشفى مغاغة العام بوصول حجازى جمعة 39 سنة معلم جثة هامدة، والذي يقوم بأعمال المراقبة بالمدرسة الخيرية، بسبب ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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