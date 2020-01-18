سارة مجدي تكتب: إزاى مبقاش بطة بلدي في قراراتي؟

كل سنة كتير منا بياخد مجموعة قرارات وأحلام ويكتبها عشان يفكر نفسه وفي اللي بياخد قرارات في حياته زي إن ناس معينة مش حتكمل معاه السنة الجديدة ويبدأ علي نضافة.. وأحلام للسفر وجيم كل يوم وجواز وحاجات كتييير بتطيير !





ممكن يكون جواك احساس إن كل احلامك ممكنة و مصدق كل حلم فعلا .. بس برضة من جواك كيييييف البطة البلدي .. مبتتحركش كفاية عشان تحققها ..





الجو ده محتاج بطانية و كنبة مريحة تحتوينا .. بس جوه كل واحد منا كذا حاجة عايز يعملها و ينجزها .. بس احساس البطة البلدي مبيفارقهوش





طيب هل أنا بطة بلدي فعلا ولا ده كسل ولا ده ايه ؟

في تجربة عملها باحث علم نفس في بريطانيا اسمه ديفيد ميرفي و بيقول إنها كانت حل لأي حاجة عايز تعملها بس دايما بتأجلها...

بيقولك أول خطوة دور علي عمق المشكلة و أسأل نفسك لحد ما توصل لاخر اجابة .. ازاي ؟

مثلا ..

ايه اكبر مشكلة عندك ؟

كل يوم اقرر أروح الجيم و اتمرن اكسل

و ليه كده ؟

عشان عايزة أروح و أنا نشيطة و مش كسلانة

و ليه كده ؟

عشان جو الشتا بيكسلني

و ليه كده ؟ (خليك غلس مع نفسك لحد ما توصل للسبب الحقيقي )

عشان حاسة إن مش هعرف اتمرن لوحدي كده كده

بص لاخر حاجة قلتها .. هي دي عمق المشكلة …