استبعاد أزارو..تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.



وجاءت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني.



خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي «أفشة» - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم «كهربا».



خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.



