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فن

شكرا لكل اللي سأل .. رامى جمال يوجه رسالة لجمهوره .. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 05:56 م
رامى جمال
رامى جمال
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سيد احمد
نشر الفنان رامى جمال صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق رامى جمال على الصورة قائلا: " الحمد لله 🙏شكرا لكل اللي سأل ودعالي دعوة من قلبه ❤️ربنا يتم الشفاء ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيه عبر انستجرام وعلق بعضهم قائلا: " حمدالله على سلمتك - ربنا يشفيك - كلنا بنحبك "

كان احدث ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية حقق نجاحًا كبيرًا، ومنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.
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