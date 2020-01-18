شكرا لكل اللي سأل .. رامى جمال يوجه رسالة لجمهوره .. شاهد

نشر الفنان رامى جمال صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".وعلق رامى جمال على الصورة قائلا: " الحمد لله 🙏شكرا لكل اللي سأل ودعالي دعوة من قلبه ❤️ربنا يتم الشفاء ".ولقيت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيه عبر انستجرام وعلق بعضهم قائلا: " حمدالله على سلمتك - ربنا يشفيك - كلنا بنحبك "كان احدث ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية حقق نجاحًا كبيرًا، ومنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.