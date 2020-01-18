القاعة الذهبية تتألق.. قصر المنيل يستضيف قرعة البطولة العربية لـ الميني فوتبول.. صور

واصل متحف قصر المنيل نجاحاته في استضافة الأحداث المهمة،حيث شهد المتحف مساء اليوم السبت في القاعة الذهبية قرعة البطولة العربية لرياضة "الميني فوتبول".



القرعة تمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسؤولي اتحاد اللعبة وعدد من الوفود المشاركة عربيًا.



وكشف د.ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل إن وزارة السياحة والآثار ترحب دائمًا باستضافة تلك الفعاليات ذات الحضور والتفاعل،وذلك لما تحمله من ترويج سياحي للمكان الأثري.



وقال أن القصر فتح أبواب قاعته الذهبية للفعاليات المهمة،وذلك طبقا للقواعد والقانون،بما يحافظ علي الأثر ولا يضر به.



وأوضح أن القاعة تعتبر أحد أجمل مزارات القصر،و الذي يضم عددًا من السرايات منها سراي الإقامة، وسراي العرش وسراي الاستقبال.



و"الميني فوتبول"لعبة نشأت هذه الرياضة بكندا، وفي ثمانينات القرن الماضي انتشرت بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية.



يشرف عليها في العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (WMF) منذ 2013، واعتمدت رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة كاسم لهذه اللعبة.



وانتشرت خلال الأعوام الماضية بقوة، وهي كما يعبر عنها اسمها هي لعبة كرة القدم إنما بشكل مصغر يمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين لكل فريق بدلا من 11 لاعب.