إيمان يوسف: لم أترك الهندسة ولكني أهوى التمثيل.. فيديو

قالت إيمان يوسف، إنها بدأت مشوراها الفني أثناء دراستها للهندسة بجامعة عين شمس، بمسرح الدولة والهواه في الأوبرا والهناجر وقامت بالتمثيل في العديد من المسرحيات.



وتابعت إيمان يوسف، أثناء استضافتها بموقع صدى البلد، أنها استطاعت الدمج بين التمثيل ودراستها خلال تأدية العروض المسرحية في المساء والاستمرار في دراستها خلال فترة الصباح.



وأكدت أنها بدأت التمثيل منذ 10 سنوات على مسرح الهناجر، بمسرحية " في انتظار عطية " ، وكانت تؤدي دور زوجة عطية وكانت المسرحية تناقش الغلاء القائم بالدولة بطريقة كوميدية.



وأضافت أنها لم تترك دراسة الهندسة، بل تخرجت بتقدير مرتفع وكانت من أوائل الدفعة، مشيرة إلى أنها مازالت تعمل بمهنة التدريس الجامعي.