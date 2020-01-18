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برلمان

أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب

السبت 18/يناير/2020 - 09:05 م
مؤتمر جماهيري حاشد
مؤتمر جماهيري حاشد لأهالي الجيزة احتفالا بترشح ابو العينيين
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عبد الرحمن سرحان ..عدسة /أحمد بيسو - علي الخشاب
وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، المرشح على دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية، التحية لأهالي دائرة الجيزة، وعبر عن سعادته تجاه الموقف الأصيل الذي أبرزه أهالي الجيزة، أصحاب التاريخ العريق،ودعمهم الدائم له، بعد ترشحه في الانتخابات التكميلية، والذي يؤكد معنى الإخوة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر فرحة أهالي الجيزة برجل الصناعة محمد أبو العينين؛ لتلبية رغبة الأهالي في خوض الانتخابات التكميلية، برغم مسؤولياته العديدة في الداخل والخارج، وذلك من أجل المساهمة لتطوير الجيزة الجديدة.


وعبر رجل الصناعة محمد أبو العينين، عن سعادته بهذا الشعور الرائع من أهالي الجيزة تجاهه، مشددا على أن أي تكليف سوف يكلفه به أهالي الحيزة، محل اعتبار كبير لديه.

وتوجه أبو العينين بالشكر لأهالي دائرة الجيزة، لإلحاحهم عليه لخوض الانتخابات التكميلية المقبلة، رغم رغبته السابقة بعدم الدخول، مضيفا: "لكن أنا سعيد بتمثيل أهالي الجيزة، وكل ما أستطيع تقديمه من خدمة لهم لن أتوانى فيه".

وعبر رجل الصناعة عن سعادته بالسيدات الحاضرات في مؤتمر دعمه في الانتخابات، مشيرا إلى أن لهن تقدير خاص لديه، وهذا طبع الأمهات المصريات، ومواقفها الوطنية المتواصلة.

يذكر أن رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية .

وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.

انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتي 2011 .

كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .

بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الأنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري .

كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوي التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال .

جوائز عالمية :

فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوي القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد التي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.

كما حصد أبو العينين جائزة الأمم المتحدة للإبداع والإبتكار "اليونيدو" على مستوي أفريقيا عام 1997، وجائزة السلم الذهبي من إيطاليا 1996، وجائزة منظمة الإنبكس للإبتكار من الولايات المتحدة عام 1999، وجائزة العطاء الاجتماعي 2018 من إيطاليا، عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم، وجائزة نوبل المتوسطي فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا .
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
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