بعد انفصال ريهانا عن الملياردير السعودي.. من هو حسن جميل؟

أثار انفصال المطربة وعارضة الأزياء الباربادوسية روبين ريانا فينتي ريهانا عن الثري السعودي حسن جميل، بعد ارتباطهما بعلاقات عاطفية دافئة دامت 3 سنوات التساؤل عن ماهية حسن جميل.



ولد رجل الأعمال السعودي في 22 أكتوبر 1988 ويشغل منصب نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل في السعودية، وهي شركة متعددة الأنشطة وتملك حقوق توزيع وبيع سيارات تويوتا في السعودية ودول أخرى.



والملياردير السعودي هو الابن الأوسط لرجل الأعمال محمد عبداللطيف جميل وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل منذ سنة 1993، وهو حفيد عبداللطيف جميل الذي أسس الشركة في سنة 1945.



وأتم سنوات دراسته في اليابان إلى أن التحق في عام 2001 بجامعة صوفيا في طوكيو، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.



وفي العام 2004، تدرب جميل في شركة تويوتا للسيارات في اليابان في أحد اقسام الشركة القائم على فلسفة كايزن في التعلّم وبعد الفترة التي أمضاها في تويوتا، عاد إلى السعودية ليشغل مناصب مختلفة في شركة عبداللطيف جميل، وهي تضم عدة شركات متنوعة وتشمل أعمالها توزيع المركبات وصناعة أجزاء المركبات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والخدمات البيئية وتنمية الأراضي والعقارات وبيع الإلكترونيات والخدمات الإعلانية.



وتملك الشركة ايضا أعمال عديدة في دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، حيث تعتبر من أكبر الموزعين المستقلين لتويوتا ولكزس في العالم.



يرأس جميل أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية وتحديدًا أعمال بيع السيارات والأراضي والعقارات والآليات.



كما انضم حسن جميل الي المجلس الاستشاري الدولي لجامعة طوكيو الذي كان يعرف سابقًا بمجلس الرئيس كعضو، وكذا عضوا في مجلس الشركات العائلية الخليجية وهي المؤسسة الإقليمية الممثلة لشبكة الشركات العائلية العالمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



كما ترأس حسن جميل مجتمع جميل (السعودية)، والتي تقوم جميل بالعديد من من الأنشطة الاجتماعية والتي كانت سابقًا تعرف باسم مبادرات عبداللطيف جميل الخيرية التي تأسست في سنة 2003 .



شارك حسن جميل في تأسيس مبادرات إنسانية مختلفة وبشكل خاص ينخرط جميل في مبادرة سلامة الطرق التي تروج للقيادة السليمة من خلال التعليم وحملات التوعية.



كما شارك في فعاليات مجتمعية ورياضية داخل السعودية وأهمها رعاية الدوري السعودي الممتاز الذي سمي وقتذاك بدوري عبد اللطيف جميل.



كما تزوج حسن جميل في العام 2012، بالفنانة والناقدة التونسية لينا لازار، وهي خبيرة في الفن الدولي المعاصر لدى دار سوذبيز للمزادات، حيث انتهى الزواج بالطلاق بعد سنوات.



يتحدث جميل العربية والإنجليزية واليابانية و يُعرف عنه دعمه للفنون وهواية جمع القطع الفنية.



وكانت ريهانا وصفت خلال حوارها مع مجلة "Vogue" قبل نحو سنتين الملياردير السعودي حسن جميل، بأنه أفضل شخص ارتبطت به على الإطلاق.