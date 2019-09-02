بعد 37 عاما من إنشائه .. رجل الأعمال السعودي يزور مركزه بجامعة الأزهر

زار الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي، مركز صالح كامل المؤسس على اسمه في جامعة الأزهر بالقاهرة.



كان في استقبال رجل الأعمال السعودي، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة أماني الشريف، رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية.



وتجول كامل، في أروقة المركز للإطلاع على سير العمل به والدورات التي يقدمها وكذلك تفقد المكتب الإقليمي لاتحاد شمال إفريقيا.



وبدأت فكرة إنشاء المركز بتبرع الشيخ صالح عبداللَّه كامل قدم إلى كلية التجارة جامعة الأزهر فى صورة تخصيص 20000 عشرين ألف جنيه جوائز سنوية تشجيعية تمنح لأفضل البحوث والدراسات التجارية الإسلامية، ثم تطورت الفكرة إلى إنشاء وحدة تنظيمية تلحق بكلية التجارة جامعة الأزهر سميت حينها مركز الأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية.



وحينما انتقلت الكلية من مبناها فى المقر القديم لجامعة الأزهر بحى الدرَّاسة إلى المبنى الجديد للجامعة فى مدينة نصر قدمت الجامعة قطعة أرض مميزة لإقامة مبنى مستقل للمركز.



وتكريما للشيخ صالح عبد اللَّه كامل الذى تبرع بإقامة المبنى وتأثيثه، صدر القرار الوزارى رقم (138) لسنة 1982م بإطلاق اسم سيادته على المركز ليكون «مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية»، ثم عدل الاسم عام 1992م إلى «مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي» ومنذ عام 1990م أصبح المركز تابعا للجامعة بدلا من كلية التجارة بموجب قرار مجلس إدارة المركز بجلسته رقم (6) بتاريخ 15 مايو 1990م.