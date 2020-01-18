مينفعش يحصل..أحمد موسى يعلق على اشتباكات المتظاهرين فى لبنان

علق الإعلامى أحمد موسى، على إشتباكات الامن اللبنانى مع المتظاهرين فى بيروت، قائلا:"مايحدث فى لبنان غير طبيعى ويهدد امن وسلامة الشعب اللبنانى".



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مايحدث فى لبنان لايليق ومينفعش نشوف هذه الإشتباكات، معقبا:"مصر كانت هتولع فى 25 يناير بسبب الإخوان".



وتقدمت قوات مكافحة الشغب في لبنان وسط غطاء كثيف من القنابل المسيلة للدموع .



وأكدت وسائل إعلام أن 75 مصابا سقطوا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، أثناء محاولة قوات الأمن اللبناني إبعاد المتظاهرين عن مداخل البرلمان.



وأصيب عشرات المصابين في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان، فيما نفت قوات الأمن في لبنان إحراقها خيام المعتصمين في ساحة رياض الصلح.



وأغلق محتجون تقاطع جسر الرينغ وسط بيروت بشكل كامل بالإطارات، بالتزامن مع قطع السير باتجاه منطقة الحمرا غرب العاصمة.



وتم قطع الطريق في ”الجيّة“ غرب بيروت، إضافة إلى إحراق شبان إطارات في منطقة "الزوق" شمال العاصمة.



ويواصل متظاهرون قطع طرقات بالبلاد، في ظل انتكاسة جديدة بجهود تشكيل الحكومة، ورفضا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.



ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.