مواطن يشكو عدم إصدار بطاقة التموين له وزوجته منذ 4 سنوات فى عين شمس.. صور

شكا المواطن هابى حافظ رزق محمد، المقيم فى 7 شارع جامع الأباصيرى متفرع من شارع العشرين عين شمس الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إصدار بطاقة التموين الخاصة به بالرغم من فصله عن بطاقة الأسرة الرئيسية منذ عام 2016.





ويقول فى رسالته: "أنا متزوج وعملت طلب فصل من بطاقة التموين الرئيسية منذ عام 2016 وتم خروجى من بطاقة التموين الرئيسية فقط، ولم يتم استخراج بطاقة خاصة لى وزوجتى حتى الآن".وأضاف: "نحتاج إلى صرف المقررات التموينية، خاصة الخبز"، مطالبا المسئولين بالتدخل لحل مشكلته خلال الفترة الحالية، لأنه تضرر بعد فصله من بطاقة العائلة دون إصدار بطاقة جديدة.للتواصل مع الشاكى 01066890640يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360