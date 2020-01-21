إياد يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء وعدم قراءة العداد بعين شمس الغربية

شكا المواطن إياد بركة ، المقيم عين شمس الغربية محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع فاتورة الكهرباء وعدم حضور قارئ العداد.



وقال فى رسالته : مقيم شارع الجامع عين شمس الغربية وأشكو ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء نتيجة عدم حضور قارئ العداد، ما أدى لتراكم القراءات ودخولى فى المحاسبة بقيمة شرائح عالية لعدة أشهر، ويوجد بعض الفواتير لم يتم أخذ القراءة بها.



وناشد المسئولين سرعة العمل على إزالة اسباب الشكوى .



للتواصل مع الشاكى الأتصال على رقم : ‪01005886330



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