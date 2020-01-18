فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

لم يهدأ الحديث عن واقعة مقتل شاب سوري في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها، بعدما أصابه بوابل من الطلقات ليرديه قتيلا بزعم أن الشاب كان تلصص إلى فيلا نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم في محاولة للسرقة وإيذاء بناتهم.



القضية أخذت بُعدا آخر وصارت قضية رأي عام عربي، بسبب الشهرة الواسعة التي تحظى بها الفنانة نانسي عجرم، فضلا عن طريقة القتل نفسها والتي تم رصدها من خلال فيديو كاميرات المراقبة، بالإضافة الى أن المقتول ليس من لبنان ولكن من دولة أخرى وهي سوريا.



ما زاد من التعقيدات في القضية التي أثارت جدلا واسعا هو موقف أسرة القتيل التي رفضت السكوت عن الحادث، وزعمت أن القتيل السوري الشاب محمد الموسى، لم يكن يحاول سرقة الفيلا كما ادعى فادي الهاشم لكنه كان يعمل لدى فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم.



ورفضت أسرة الشاب السوري محمد الموسى استلام جثمانه أو دفنه إلا بعد انتهاء التحقيقات وتشريح الجثمان لاستبيان المسافة التي أطلقت منها النيران تجاه الشاب، وذلك وفقا لطلب والد القتيا



هل يسجن زوج نانسي عجرم ؟



تطورات القضية وتأكيدات الأسرة بأن ماتخفيه التفاصيل أكثر مما تظهره الكاميرات أو الفيديو المتبادل دفعت بعض المتعاطفين مع نانسي عجرم إلى التراجع عن مواقفهم ومنهم ناشط حقوقي لبناني وهو الدكتور في الأدب "سليم بطي" الذي كتب في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” قائلًا :”أعتذر عن تضامني مع فادي الهاشم وزوجته يبدو أن القضية أكبر من ذلك ، قد أكون على خطأ لا أعلم، بانتظار نتائج التحقـيقات".



تطورات القضية، دفعت القاضية اللبنانية غادة عون لتطبيق القانون بنصه على فادي الهاشم، حيث ادعت على الهاشم الأربعاء الماضي بجرم قتل الشاب السوري محمد الموسى قصدًا، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق ليبت في الأمر.



وبحسب القانون اللبناني إذا تم اثبات التهمة على زوج نانسي عجرم، قد يواجه عقوبة بالسجن من 15 الى 20 عاما، لكن إذا لم يستطع يثبت ما يستدعي الفعل أو دفاعه عن نفسه وأسرته.



فيديو جديد قلب الموازين



نشرت نانسي عجرم فيديو جديد لشاب يتحسس أسوار الفيلا الخاصة بها وزجها، في إشارة منها الى أنه هو نفسه الشاب حمد الموسى الذي حاول سرقة الفيلا وتم قتله.



أرادت نانسي من نشر الفيديو 3 مرات على صفحتها أن تثبت التهمة على الشاب السوري القتيل، والذيظهر ملثما خلال اللقطات التي انتشرت له.



ورد معلقون على الفيديو قائلين إن الفيديو لا يظهر ملامح الشاب بالتفصيل، بينما قال آخرون إن الصور لـ شاب ملثم وتم تركيب ملامح الموسى عليها.



مساومة بنصف مليون دولار



ثارت أحاديث كثيرة حول تقديم عرض من جانب زوج ناسي عجرم الى أسرة القتيل للتنازل عن اتهامهم لـ فادي الهاشم مقابل تعويض نصف مليون دولار لإنهاء الأزمة.



لكن "الوكالة الوطنية للإعلام" نقلت عن غابي جرمانوس، محامي الدفاع عن زوج نانسي عجرم، نفيه خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى، بعد الحديث المتداول عن مساومة أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم، مؤكدا أنهم في انتظار نتائج التحقيقات.