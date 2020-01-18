الصناعة: 1.16 مليار دولار زيادة بصادراتنا لإفريقيا في عامين

اعلنت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية للقارة السمراء خلال العامين الماضيين إلي 4.8 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في 2017 بزيادة بلغت 1.16 مليار دولار بمعدل نمو قدره 30.34%.
كشف التقرير الصادر عن الهيئة، إن الصادرات شملت 30 سلعة موجهة لبلدان إفريقيا بما في ذلك تجمع الكوميسا، من بينها منتجات الحديد والصلب بـ215.8 مليون دولار و السكر الخام ومشتقاته بـ139.4 مليون دولار بالإضافة لـ للأوراق ومنتجاتها بـ135 مليون دولار.
وشمل التقرير قطع غيار الأجهزة الكهربائية ومعداتها بـ161 مليون دولار والبلاسيتك بـ354 مليون دولار بالإضافة للأقماح والشعير ومنتجاتها كالنشا وغيرها بـ132 مليون دولار و الأسمدة بـ101.5 مليون دولار بجانب صادرات السيراميك بـ 87.8 مليون دولار، وسجلت صادرات مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى 75.7 مليون دولار.
وزادت محضرات الخضر وحضرات الأثمار القشرية أو الفواكه سجلت 98.1 مليون دولار، كما سجلت صادرات المنتجات الصيدلانية والأدوية 55.8 مليون دولار، بالإضافة لصادرات الأثاث ومستزماته والأدوات الكهربائية بـ43.2 مليون دولارو السجاد وأغطية الأرضيات 31.5 مليون دولار.
كما سجلت صادرات السيارات والجرارات والدراجات والمركبات وأجزاؤها ولوازمها 22.7 مليون دولار.
كشف التقرير الصادر عن الهيئة، إن الصادرات شملت 30 سلعة موجهة لبلدان إفريقيا بما في ذلك تجمع الكوميسا، من بينها منتجات الحديد والصلب بـ215.8 مليون دولار و السكر الخام ومشتقاته بـ139.4 مليون دولار بالإضافة لـ للأوراق ومنتجاتها بـ135 مليون دولار.
وشمل التقرير قطع غيار الأجهزة الكهربائية ومعداتها بـ161 مليون دولار والبلاسيتك بـ354 مليون دولار بالإضافة للأقماح والشعير ومنتجاتها كالنشا وغيرها بـ132 مليون دولار و الأسمدة بـ101.5 مليون دولار بجانب صادرات السيراميك بـ 87.8 مليون دولار، وسجلت صادرات مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى 75.7 مليون دولار.
وزادت محضرات الخضر وحضرات الأثمار القشرية أو الفواكه سجلت 98.1 مليون دولار، كما سجلت صادرات المنتجات الصيدلانية والأدوية 55.8 مليون دولار، بالإضافة لصادرات الأثاث ومستزماته والأدوات الكهربائية بـ43.2 مليون دولارو السجاد وأغطية الأرضيات 31.5 مليون دولار.
كما سجلت صادرات السيارات والجرارات والدراجات والمركبات وأجزاؤها ولوازمها 22.7 مليون دولار.