الإثنين .. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالونها السياسي الثالث

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الثالث بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك الإثنين المقبل فى تمام الساعه 5.30 مساءًا، بعنوان" الأزمة الليبية بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها علي تفعيل دور منظمة".



و يتناول الصالون عده محاور و هى ، تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وايضا المواجهة الفكرية في مجابهة الأزمة الليبية.

كما سيتناول الصالون، انعكاسات الأزمة الليبية على المستوى الدولي، دور المجتمع الدولي في التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، و أسباب الأزمة الليبية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي.