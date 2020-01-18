AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الإثنين .. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالونها السياسي الثالث

السبت 18/يناير/2020 - 10:33 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
Advertisements
حسن رضوان
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الثالث بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك الإثنين المقبل فى تمام الساعه 5.30 مساءًا، بعنوان" الأزمة الليبية بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها علي تفعيل دور منظمة".

و يتناول الصالون عده محاور و هى ، تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وايضا المواجهة الفكرية في مجابهة الأزمة الليبية.
كما سيتناول الصالون، انعكاسات الأزمة الليبية على المستوى الدولي، دور المجتمع الدولي في التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، و أسباب الأزمة الليبية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعيين 5 نواب محافظين من أعضائها..«تنسيقية شباب الأحزاب».. عام ونصف من إثبات الذات وإعادة الروح للحياة الحزبية

تنسيقية الأحزاب: مؤتمرات الشباب كونت لدينا فكرة التجمع الشبابي

شباب الأحزاب: منتدى الشباب ملتقى طرح أفكار إقليمية ودولية.. فيديو

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ

عضو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم يناقش عددا من الموضوعات المهمة ..صور

إشادة برلمانية بمنتدى شباب العالم.. نواب: أصبح بمثابة حدث دولي مهم يحظى باهتمام المؤسسات العالمية.. ويؤكدون: له دور كبير في تأهيل الشباب المشارك وتعزيز قدراته

ترشيحاتنا

جرعة هيروين زيادة.. العثور على جثة فتاة مجهولة بالرويسات

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

قبل مواجهة الزمالك.. نجم جزائري فى صفوف الترجي رسميًا بديلا لـ أنيس البدري

دول أوروبية وعربية ترفض مقترحا تركيا بإنشاء جيش مواز في طرابلس

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إطلاق نار على ملعبه قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته