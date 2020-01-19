أحمد موسى: ما هى صفة تميم أمير دويلة قطر لحضور مؤتمر برلين ؟

تساءل الإعلامي أحمد موسى، ما هي صفة تميم بن حمد أمير دويلة قطر لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي دعت له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا.



وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رجب طيب أردوغان طلب من برلين حضور قطر للمشاركة في المؤتمر الخاص بليبيا.



وكشف الإعلامي أحمد موسى أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتهية ولايته طالب بوجود تميم بن حمد.



وقال موسى: «الألمان يبحثون على ثلاثة كراسي، الأول لتميم والثاني لوزير خارجية قطر والثالث إلى المندوب».



وأكد أحمد موسى أن كل الدول المشاركة في مؤتمر برلين يريدون حل أزمة ليبيا سياسيا إلا رجب طيب أردوغان الذي يريد أن تحدث حرب في ليبيا حيث يريد أن تستمر ليبيا في حالة من عدم الاستقرار.



وكشف الإعلامي أحمد موسى أن الديكتاتور رجب طيب أردوغان هو الوحيد في العالم الداعم للإرهاب ولا يريد أن تستقر ليبيا، حيث هدد بنشر الإرهاب في أوروبا في حال لم يتواجد فايز السراج في ليبيا.



