مصطفى يونس: غير منطقي شراء لاعبين بنصف مليار للفوز بدوري مكافأته مليون جنيه

توقع مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أن وليد أزارو الأقرب للرحيل عن الفريق الفترة المقبلة.



وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أزارو الأقرب للرحيل من الأهلي، كما أن الفريق أخطا برفض رحيله بـ8 ملايين دولار".



وتساءل: "كيف يتم شراء لاعبين بنصف مليار جنيه للفوز بالدوري والحصول على مكافأة قدرها مليون جنيه".



واستنكر مصطفى يونس، من يهاجمه بسبب عمله داخل قناة الزمالك، قائلا: "من انتقد عملي بقناة الزمالك لا يعلم مدى حبي للأهلي"



وأردف: "طولان وجعفر وطه بصري عملوا في قناة الأهلي".



واستطرده: "لن أسمح بالتجاوز في حق الأهلي خلال تواجدي بقناة الزمالك ، فأنا جزء من تاريخ الأحمر ولن يستطيع احد ان يقلل من حبي للكيان".

