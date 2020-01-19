من شهر العسل.. زوجة محمود العسيلي تنشر صورتها في حمام السباحة

نشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها من شهر العسل أثناء تواجدها في حمام السباحة، حيث تقضي شهر العسل مع زوجها الفنان محمود العسيلي.



وانهالت التعليقات من متابعيها الذين أعجبوا بـ لوك الشعر المبلل والبساطة دوما في صورها واعتمادها على اللوك الطبيعي.



واحتفل محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 يناير.



وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.

