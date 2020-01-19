AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التنمية المحلية: استقبال 2859 شكوى والرد عليها

الأحد 19/يناير/2020 - 10:29 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزيرالتنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة أهمية خاصة، وسرعة التعامل مع مشكلات المواطنين من أجل تيسير الحياة عليهم، وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء محمود شعراوى للتقرير السنوي الذى أعدته الإدارة المركزية لخدمة المواطنين، والذى أشار إلى استقبال الوزارة 2859 شكوى من خلال تقديم المواطنين للشكاوى مباشرة إلى الإدارة أو إرسالها بالبريد أو الفاكس أو من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم فحصها والرد عليها.

وأوضح الوزير أن استقبال شكاوى المواطنين بالوزارة وحلها، يأتى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية ويعتمد على الضوابط التي حددتها الكتب الدورية التي يصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتي تلزم مقدم الشكوى بكتابة شكواه متضمنة رقمه القومى وعنوانه وإرفاق المستندات المؤيدة لشكواه، موجهًا بضرورة استلام مقدم الشكوى إيصالا يفيد بتسليم شكواه للإدارة المختصة.

وقال إن الوزارة تسعى دائمًا إلى تطوير أدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين، موضحًا أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.

وأضاف الوزير أن ارتفاع نسبة حل الشكاوى المقدمة إلى الوزارة تعكس زيادة ثقة المواطنين في سرعة التفاعل من الوزارة لحل المشكلات، مشيرًا إلى قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها في التخطيط من أجل التنمية ورصد وتحليل الشكاوى المتكررة ومعدل الاستجابة لحلها من قبل المسئولين بالإدارات المحلية بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى اتخاذ الوزارة جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الشكاوى، وكذلك سرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من تفعيل منظومة الشكاوى القيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة لتقديم الشكاوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء..شعراوى يجرى جولة بمدينة الخانكة لبحث تردى الخدمات

وزير التنمية المحلية يوجه التحية لـ أحمد موسى لفتح قضية تدني الخدمات في المرج وحلوان

كفانا جلوسا على المكاتب.. أحمد موسى يوجه رسالة لرؤساء الوحدات المحلية.. فيديو

وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور

صوتك مسموع .. التنمية المحلية: تلقينا أكثر من 90 ألف شكوى من المواطنين.. ونجحنا في حل 23 ألفا حتى الآن .. القمامة تتصدر عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال نوفمبر

وزير التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 100 ألف رسالة من المواطنين فى 2019

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن كواليس التصحيح الإلكتروني لامتحانات 2 ثانوي

تعليق مصطفى يونس على ترشح شوبير لرئاسة اتحاد الكرة

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

رحيل جيرالدو .. أزارو يرفض عرضا مغريا من الاتفاق السعودي

صحية جدا .. 5 أطعمة غير متوقعة مفيدة لصحة الكلى

تبادل إجابات علم نفس 2 ثانوي عبر دردشة خاصة على فيس باسم هنغش مع بعض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد