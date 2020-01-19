التنمية المحلية: استقبال 2859 شكوى والرد عليها

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة أهمية خاصة، وسرعة التعامل مع مشكلات المواطنين من أجل تيسير الحياة عليهم، وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



جاء ذلك خلال استعراض اللواء محمود شعراوى للتقرير السنوي الذى أعدته الإدارة المركزية لخدمة المواطنين، والذى أشار إلى استقبال الوزارة 2859 شكوى من خلال تقديم المواطنين للشكاوى مباشرة إلى الإدارة أو إرسالها بالبريد أو الفاكس أو من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم فحصها والرد عليها.



وأوضح الوزير أن استقبال شكاوى المواطنين بالوزارة وحلها، يأتى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية ويعتمد على الضوابط التي حددتها الكتب الدورية التي يصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتي تلزم مقدم الشكوى بكتابة شكواه متضمنة رقمه القومى وعنوانه وإرفاق المستندات المؤيدة لشكواه، موجهًا بضرورة استلام مقدم الشكوى إيصالا يفيد بتسليم شكواه للإدارة المختصة.



وقال إن الوزارة تسعى دائمًا إلى تطوير أدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين، موضحًا أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.



وأضاف الوزير أن ارتفاع نسبة حل الشكاوى المقدمة إلى الوزارة تعكس زيادة ثقة المواطنين في سرعة التفاعل من الوزارة لحل المشكلات، مشيرًا إلى قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها في التخطيط من أجل التنمية ورصد وتحليل الشكاوى المتكررة ومعدل الاستجابة لحلها من قبل المسئولين بالإدارات المحلية بالمحافظات.



وأكد اللواء محمود شعراوى اتخاذ الوزارة جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الشكاوى، وكذلك سرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من تفعيل منظومة الشكاوى القيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة لتقديم الشكاوى.