خبير اقتصادي يكشف السبب وراء زيارة وفد البنك الدولى لمصر..فيديو

قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن مصر منفتحة على كافة المؤسسات الدولية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى هو ما ساعدها للتعاون مع مجموعة البنك الدولى التى تهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية ومكافحة الفقر والتعمير فى الدول.



وأضاف وليد جاب الله ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مجموعة البنك الدولى تقدم تمويل بفائدة محدودة جدًا بفائدة لاتتخطى حاجز الـ2%، موضحًا أن الأسواق العالمية أسعار الفوائد بها يصل إلى 9%.



وأشار إلى أنه مصر استغلت عضويتها فى مجموعة البنك الدولى لتمويل المشروعات الجديدة، مؤكدًا أن مصر لديها مشروعات بنحو 8 مليارات دولار فى مجالات البنية التحتية والإصلاح المؤسسى.



وتابع أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات بحجم التعاون بين مصر والبنك الدولى فى الفترة القادمة، مضيفًا أن البنك الدولى أصدر الكثير من التقارير التى تشيد بالاقتصاد المصرى.



وأوضح أن حجم التعاون بين البنك الدولى ومصر كبير جدًا، وفى تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن وفد البنك الدولى يقوم بزيارة لمصر لكى يؤسس لمرحلة جديدة للتعاون مع مصر.





