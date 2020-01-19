البرلمان الأردني يقر مقترحا يمنع استيراد الغاز من إسرائيل

وافق مجلس النواب الأردني، على مقترح قانوني يمنع الحكومة من استيراد الغاز من إسرائيل.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن مجلس النواب أقر بالأغلبية مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل ويعطيه صفة الاستعجال.



وقرر المجلس إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من إسرائيل إلى الحكومة، فيما طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة منح مقترح القانون صفة الاستعجال.



ووصف عدد من النواب خلال الجلسة إحالة مقترح القانون للحكومة، بأنها لحظة تاريخية التي يجمع مجلس النواب فيها عبر مقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز.