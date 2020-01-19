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تكنولوجيا

لمنع IPhone 11 من تتبع موقعك آبل تختبر ميزة جديدة.. تفاصيل

الأحد 19/يناير/2020 - 06:00 م
iPhone 11
iPhone 11
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شيماء عبد المنعم
بدأت شركة آبل "Apple" الأمريكية، في اختبار زر التبديل للموقع الجغرافي الذي وعدت به مستخدمي iPhone 11 في أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن اكتشف الباحث الأمني ​​برايان كريبس Brian Krebs أن هاتف iPhone 11 Pro يتحقق من موقعك الجغرافي باستمرار حتى إذا قمت بتعطيل خدمات الموقع.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، أوضحت الشركة الأمريكية أن السبب في ذلك هو أن الهواتف الجديدة، بما في ذلك iPhone 11، تستخدم رقاقة النطاق العريض للغاية التي لا تزال غير معتمدة عالميا، وتحتاج الأجهزة إلى إجراء فحوصات منتظمة للموقع الجغرافي، لذا يمكن لآبل إيقاف تشغيل الشريحة في الأماكن التي لا يمكن استخدامها قانونيا.

وبينما أكدت شركة آبل أنها لا تجمع بيانات الموقع وأن اختبارات النطاق العريض للغاية UWB تتم بالكامل على الجهاز فقط، إلا أنها وعدت بتقديم أداة تبديل مخصصة للرقاقة لتهدئة مخاوف الناس.

واكتشف براندون بوتش Brandon Butch هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من نظامها التشغيلي iOS 13.3.1، وتم العثور على مفتاح التبديل الجديد "Networking & Wireless" ضمن خدمات النظام في خدمات المواقع، والذي بدوره يوجد في إعدادات الخصوصية.

ويبدو أن إيقاف تشغيله يؤدي إلى مطالبة تقول: "إيقاف تشغيل موقع Networking & Wireless قد يؤثر على أداء البلوتوث والشبكة اللاسلكية والنطاق العريض للغاية UWB".

الجدير بالذكر أن أجهزة آبل تستخدم رقاقة النطاق العريض للغاية UWB لإيجاد الموقع الدقيق، وتتمثل إحدى مزايا الرقاقة في منح المستخدمين القدرة على العثور بسرعة على الشخص المناسب لميزة AirDrop في مكان مليء بمستخدمي هواتف آيفون.
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