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ثقافة

آنا كارنينا على طريقة باليه ميلانو فى الأوبرا

الأحد 19/يناير/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الإيطالية تحت إشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه انا كارنينا للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة 22 ، 23 ، 24 يناير على المسرح الكبير.

صمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والإضاءة تيت كاسك - ماركو بيستا – فيدريكو فيراتتى – ماركو ترياكا وأحداثه مستلهمة من احدى الكلاسيكيات الأدبية العالمية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى وتدور فى موسكو خلال القرن التاسع عشر فى فصلين حول شخصية الزوجة والأم الارستقراطية آنا كارنينا التى تلتقى بالضابط فرونسكي وتقع فى غرامه فتشعر بكراهية لزوجها وبعد صراع طويل تختار حبيبها وتتخلى عن أسرتها فينبذها المجتمع ويزهد فرونسكى فى حبها ويبتعد عنها فتتحول حياتها إلى جحيم وينتهي الصراع بأن تلقي بنفسها تحتَ عجلات القطار لتتخلص من حياتها وتنهى قصة الحب اليائسة.

يذكر أن فرقة باليه ميلانو تضم مجموعة من العرضين المهرة ويجمع ريبرتوارها مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الشهيرة الى جانب عروض تم تصميمها خصيصًا لها، طافت معظم أرجاء العالم فى جولات فنية ناجحة وحصلت على العديد من الجوائز.
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