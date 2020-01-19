AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة التضامن وسفير إيطاليا يتفقدان منطقة اللبخة الأثرية فى الوادى الجديد

الأحد 19/يناير/2020 - 01:29 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابو العلمين
تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والسفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتيني، منطقة اللبخة بمدينة الخارجة، وذلك خلال زيارتهما للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات.

حيث تفقدوا الركن البيئي وعيون المياه الكبريتية والعذبة، واستمعوا إلى شرح تاريخي للمكان، وبحثوا سبل التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لتطهير آبار المياه الموجودة بالمنطقة، لتحويل المنطقة إلى مزار سياحي بيئي لتنشيط السياحة البيئية والعلاجية.

ووصلت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، يرافقها السفير الإيطالى بمصر جامباولو كانتيني، إلى مطار الخارجة الجوى بمحافظة الوادى الجديد برفقتهما اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادى الجديد، وذلك فى زيارة لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية، بجانب تدشين مبادرة فرصة بقاعة ديوان عام المحافظة، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب فى إطار برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

وقال الزملوط، فى بيان صحفى، إن الوزيرة ستقوم أيضًا بتفقد مشروع المزرعة السمكية بقرية الشركة 55 وعدد من الصوب الزراعية لشباب الخريجين ومعرض المنتجات البيئية والحرفية ومصنع الخزف ومصنع الملابس الجاهزة ومجمع التمور الرئيسى، والذى تم تطويره ورفع كفاءته وتركيب أجهزة ومعدات حديثة ممنوحة من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، بهدف تطوير صناعة منتجات التمور بالمحافظة تنفيذًا توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة التمور والعمل تطوير إنتاجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرا الآثار والتضامن يشاركان التلاميذ الاحتفال بأعياد الطفولة في المتحف المصري.. صور

لجودة منتجاته.. مجمع تمور الوادي الجديد يحصل على أفضل شهادة عالمية

مراعاة للبعد الاجتماعي.. إقامة 500 مشروع صغير للأسر المستحقة بالوادي الجديد

الوادي الجديد تستعد لانطلاق مهرجان التمور المصرية الأول

الأحد.. وزيرة التضامن في جولة تفقدية بالوادي الجديد

غدا.. وزيرة التضامن والسفير الإيطالي يزوران الوادي الجديد

ترشيحاتنا

#العم_ناصر.. بكى لسرقة دراجته وركب سيارة أحدث موديل

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

احرص على تناولها في الصباح .. 5 أطعمة صحية جدا على الريق

سلع تموينية بأسعار مخفضة.. تعرف على عناوين السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد بالمحافظات

ضعي ملعقة ملح الليمون فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

من شهر العسل.. زوجة محمود العسيلي تنشر صورتها في حمام السباحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل