وزيرة التضامن وسفير إيطاليا يتفقدان منطقة اللبخة الأثرية فى الوادى الجديد

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والسفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتيني، منطقة اللبخة بمدينة الخارجة، وذلك خلال زيارتهما للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات.



حيث تفقدوا الركن البيئي وعيون المياه الكبريتية والعذبة، واستمعوا إلى شرح تاريخي للمكان، وبحثوا سبل التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لتطهير آبار المياه الموجودة بالمنطقة، لتحويل المنطقة إلى مزار سياحي بيئي لتنشيط السياحة البيئية والعلاجية.



ووصلت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، يرافقها السفير الإيطالى بمصر جامباولو كانتيني، إلى مطار الخارجة الجوى بمحافظة الوادى الجديد برفقتهما اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادى الجديد، وذلك فى زيارة لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية، بجانب تدشين مبادرة فرصة بقاعة ديوان عام المحافظة، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب فى إطار برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.



وقال الزملوط، فى بيان صحفى، إن الوزيرة ستقوم أيضًا بتفقد مشروع المزرعة السمكية بقرية الشركة 55 وعدد من الصوب الزراعية لشباب الخريجين ومعرض المنتجات البيئية والحرفية ومصنع الخزف ومصنع الملابس الجاهزة ومجمع التمور الرئيسى، والذى تم تطويره ورفع كفاءته وتركيب أجهزة ومعدات حديثة ممنوحة من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، بهدف تطوير صناعة منتجات التمور بالمحافظة تنفيذًا توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة التمور والعمل تطوير إنتاجه.

