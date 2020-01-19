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فن

غادة نافع ترثي والدتها ماجدة الصباحي بكلمات مؤثرة

الأحد 19/يناير/2020 - 01:45 م
ماجدة الصباحي وابنتها
ماجدة الصباحي وابنتها
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شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
خرجت غادة إيهاب نافع، ابنة النجمة الراحلة ماجدة الصباحي برسالة مؤثرة إلى روح والدتها التي رحلت الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا.

وكتبت غادة نافع عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمه الله... رحلتي ورحل معك كل الحنان، رحلت صديقتي وحبيبتي وكان القدر يريدني أن أتجرع مراره الفراق ووحشه البعاد وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني وكيف أوفيكي حقك بكلماتي وكيف لي أن أرثيكي وأنا المحتاجة لمن يرثيني فيكي أحبك وأفتقدك".

وتابعت: "رحلتي جسدًا وبقيتي في قلبي دوما...رحمه الله عليكي، وأطلب لك المغفرة وأسألكم الفاتحة".

ويقام اليوم الأحد عزاء الفنانة ماجدة الصباحي بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم.
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