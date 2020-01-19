اخبار الحوادث.. حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما.. العثور على صالة لـ معبد بطلمي أسفل منزل بسوهاج

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:





وزيري في محاكمة شقيق بطرس غالي: القطع الأثرية تعود للقرن الـ 19

فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد على الفقى، أحراز قضية محاكمة بطرس رءوف بطرس، وآخرين، حيث وجد في الظرف الأول أجندة بها كتابات عربية وأجنبية، وهاتف محمول، فلاشة ميمورى، وورقه بيضاء بها رقم هاتف ومحضر إجراءات.



أقوال مرسلة.. القضاء الإدارى يرفض قبول دعوى إحالة موسى وبكرى للتحقيق قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكرى إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين ، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإدارى. للمزيد ..



حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما في بني سويف شيع الآلاف من قرية نزلة المشارقة التابعة لمركز إهناسيا والقري المجاورة لها جنازة عروسين لقيا مصرعهما اختناقا بالغاز في شقتهما بعد ساعات من حفل زفافهما. للمزيد ..



وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى معركة الإسماعيلية: رمزا متجددا لبطولات رجال الشرطة الأوفياء توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم الأحد، إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة . للمزيد ..



أثناء تنقيبه عن الآثار.. العثور على صالة لمعبد بطلمي أسفل منزل عامل بسوهاج تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث السياحة والآثار في سوهاج، من ضبط عامل عثر داخل منزله على صالة أثرية لمعبد بطلمى بها 6 أعمدة ترتكز على قواعد من الحجر الجيرى عليها رسومات وزخارف. للمزيد ..