"التعاون الدولي" تنظم جولة لوفد مديري البنك الدولي إلى محطة بنبان.. صور

وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يزور مصر يناير الجاري.. رانيا المشاط: الحكومة المصرية حريصة على تعميق الشركة مع البنك ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية