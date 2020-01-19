AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

"التعاون الدولي" تنظم جولة لوفد مديري البنك الدولي إلى محطة بنبان.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 06:16 م
محمد يحيي
نظمت وزارة التعاون الدولى، زيارة لوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، اليوم الاحد، إلى مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، وحصل المشروع على أفضل مشروعات البنك الدولي تميزا على مستوى العالم.

وأشاد أعضاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بمشروع محطة الطاقة الشمسية، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت بابا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، حيث جذب هذا المشروع أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة.

وشاركت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولى، فى هذا المشروع باستثمارات بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الاجمالية للمشروع والبالغة مليارى دولار، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى، موضحين أن مشروع بنبان "مثالي" وفقا لمعايير البنك الدولي، من حيث اختيار المكان والكفاءة ويعد نموذجا يحتذى به للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة، ويساهم فى تحقيق العديد من اهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة، فى ظل ما تقوم به مصر من برنامج اصلاح اقتصادى، يتضمن جزءا منه العمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وفى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يدعم الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، فى ظل خطة الحكومة لتوليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، كما يدعم الهدف الثالث عشر من اهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، بما يعكس التزام مصر دوليًا بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ.

ويضم وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، كلا من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، و يورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" وآن كاباجامبى "اوغندا"، و رومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، و أبارنا سوبرامانى "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، بالاضافة إلى مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، ويمثل الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي، وتعد هذه أول زيارة إلى مصر لهذا الوفد منذ عام 2014.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، أكبر مشروع للخلايا الشمسية (PV) على مستوى العالم، حيث يتجمع عدد من محطات الطاقة الشمسية فى مكان واحد، بطاقة إجمالية قدرها 1465 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع 32 مستثمرا، وساهم المشروع في تنمية المنطقة بالكامل عن طريق تشغيل الشباب من أبناء قرية بنبان والقري والمراكز المجاورة، بل توجد عمالة من محافظات الوجه البحري وكافة أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد العمالة نحو 10 آلاف عامل وفني ومهندس أثناء فترة تنفيذ المشروع، وهو ما أهل تلك العمالة المدربة لأن تكون متميزة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية.

وخلال زيارتهم إلى بنبان فى اسوان، تفقد وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، وحدة بنبان للرعاية الصحية، والتى تعد ضمن 600 وحدة صحية مدعومة من خلال مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية الذى يساهم فيه البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار، ويتضمن ايضا تطوير 30 مستشفى في عدة محافظات، ويدعم المشروع مبادرة 100 مليون صحة ومسح وعلاج فيروس سى والامراض غير السارية، وتقدم الوحدة الصحية ببنبان، خدمات منها رعاية الأمومة والطفولة والخدمات الوقائية والتطعيمات، واستقبال الطوارئ، ودعم برنامج الرائدات الريفيات، ومشروع مسح فيروس سي والأمراض غير السارية، والاستفادة من برنامج الطبيبة الزائرة في مجال تنظيم الأسرة، وتخدم نحو 4350 شخصا.
"التعاون الدولي" تنظم جولة لوفد مديري البنك الدولي إلى محطة بنبان.. صور
"التعاون الدولي" تنظم جولة لوفد مديري البنك الدولي إلى محطة بنبان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يرافق رئيس السنغال فى جولة بمجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان

مدبولي لـ رئيس السنغال: مصر تنوع مصادرالطاقة بمشاركة القطاع الخاص

البنك الدولى يمنحه لقب أفضل مشروع 2019.. 10 آلاف عامل وفني ومهندس لتنفيذه.. رئيس السنغال يشيد بمجمع بنبان.. ومدبولي: مهتمون بتنوع مصادر الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات

أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ينير بلاد الذهب .. بنبنان بأسوان يوازي 20% من مساحة واشنطن .. يضم 32 محطة سيصل إنتاجها إلى 2050 ميجا وات متجاوزا السد العالي

التعاون الدولى: وفد من البنك الدولى يزور مصر لأول مرة منذ سنوات

وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يزور مصر يناير الجاري.. رانيا المشاط: الحكومة المصرية حريصة على تعميق الشركة مع البنك ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية

ترشيحاتنا

رواد التواصل الاجتماعي يردون على أكاذيب جمال عيد: نعيش في أمان بسبب رجال الشرطة

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

تحرك عاجل بالبرلمان لاستدعاء وزيرة الصحة بشأن اختفاء 15 نوعا للأدوية دون بديل

ببنطلون جلد وجاكيت لامع.. نرمين ماهر لجمهورها: توقفوا عن العطاء المستمر

اخبار الحوادث.. حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما.. العثور على صالة لـ معبد بطلمي أسفل منزل بسوهاج

شاهد .. طليقة علي ربيع تشعل السوشيال ميديا بالحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها