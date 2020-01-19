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محافظات

لمحاربة الغلاء.. طرح لحوم بلدية بسعر 75 جنيها للكيلو في الفرافرة

الأحد 19/يناير/2020 - 07:14 م
قافلة سلع غذائية
قافلة سلع غذائية مخفضة بمركز الفرافرة
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منصور ابوالعلمين
أعلنت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بقيادة النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين عام الحزب بالمحافظة، عن تنفيذ قافلة سلع غذائية مخفضة بمركز الفرافرة بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بقيادة المهندس صلاح السيد، مدير المديرية. 

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، الدكتور عصام الكومي، أن القافلة جري تنظيمها لمواطني قرية عثمان بن عفان بالمركز.

واوضح أنه تم طرح اللحوم البلدية بسعر 75 جنيها وكيلو السكر بـ7 جنيهات، بينما جري طرح أسماك البلطي الطازجة بسعر 10 جنيهات للأحجام الصغيرة و25 جنيها للأحجام المتوسطة والكبيرة.

وأضاف أن القافلة طرحت جميع المنتجات الغذائية والسلع والمواد التموينية بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسب تتراوح من 40 – 50 %.

يأتي ذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بتوفير كل السلع ومواجهة غلاء الأسعار في الأسواق ومحاربة جشع التجار.
لمحاربة الغلاء.. طرح لحوم بلدية بسعر 75 جنيها للكيلو في الفرافرة
لمحاربة الغلاء.. طرح لحوم بلدية بسعر 75 جنيها للكيلو في الفرافرة
لمحاربة الغلاء.. طرح لحوم بلدية بسعر 75 جنيها للكيلو في الفرافرة
لمحاربة الغلاء.. طرح لحوم بلدية بسعر 75 جنيها للكيلو في الفرافرة
لمحاربة الغلاء.. طرح لحوم بلدية بسعر 75 جنيها للكيلو في الفرافرة
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