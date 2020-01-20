AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

ليس فقط الدفايات.. "الراكية" تقتل الريفيين في صمت

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:40 ص
الراكية في الأرياف
الراكية في الأرياف
Advertisements
مروة كمال
كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، خلال الايام الماضية، ملابسات العثور على 3 جثث وإصابة طالب حالته خطر، بقرية العربات، مركز نقادة، جنوبى قنا، وأثبتت التحريات أن الجثث لمسن كان مدير مدرسة وزوجتيه، وإصابة نجله، وأن سبب الوفاة هو اختناق أثناء التدفئة بالفحم "الراكية"، فأثناء إشعال النيران بالفحم والخشب، قاموا بغلق الغرفة وظلو أمام المدفئة حتى توفو بالاختناق.

العام الماضي

كما شهد العام الماضي، العثور على أسرة كاملة، مكونة من أب وأم وأبنائهما الأربعة بمحافظة الفيوم، متوفين داخل شقتهم، حيث تبين أنه بعدما أشعلوا النار بالفحم والخشب بقصد التدفئة، تركوها وناموا فى وقت لا تتوافر فيه التهوية ليلقى الجميع مصرعهم نتيجة للاختناق

ولحق بهم مدرس لغة عربية وزوجته، واكتشفها الأهالي حين ساورتهم الشكوك بأن مكروها لحق بهما، فما إن طرق الأهالى باب منزل الضحيتين، وتبين الوفاة بعدما أشعلا موقدًا للتدفئة وتركاه قبل أن يناما دون وجود تهوية جيدة، فدفعا حياتهما ثمنا لذلك.

وفيات آخري

وايضا توفيت زوجة تدعى سمر ناصر، 18 سنة، ونجا زوجها محمد كامل، 21 سنة، من الموت بأعجوبة، ورقدت طفلتهما تصارع الموت في إحدى الحضانات، نتيجة تعرضهم جميعا للاختناق حين أشعلوا النيران للتدفئة من برد الشتاء داخل منزلهم بقرية كحك التابعة لمركز يوسف الصديق.

تحذير "السموم"

وهو ما دفع مركز السموم بكلية طب الإسكندرية، من استخدام وسائل التدفئة التقليدية مثل موقد الفحم "الراكية"، خلال فصل الشتاء في أماكن عديمة التهوية، مما قد ينتج عنه تسرب لغاز أول أكسيد الكربون، شديد الخطورة.


القاتل الصامت

ووصف المركز، في بيان له، غاز أول أكسيد الكربون بـ«القاتل الصامت» لكونه عديم اللون والرائحة وقابليته للاشتعال، وهو ينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ويمنع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، ويؤثر على عضلة القلب ووظائف المخ الحيوية ما قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، أو فقدان الوعي وتشنجات وإغماء في حالات أخرى.

"الراكية" بالأرياف

وقد تزايدت حالات الوفاة فى الشتاء بسبب شدة البرودة، وأستعانة الاهالي، بوسائل عديدة منها موقد الفحم التقليدي "الراكية"، خصوصا بالقري والنجوع بالمحافظات، والتي تعتمد على وضع الفحم والخشب وإشعال النيران بها، وبسبب إحكام غلق أماكن التهوية والنوافذ بالمنزل، وهو ما يسبب كوارث الوفاة او الاغماء.

ما هو القاتل الصامت

ويعرف غـاز ثاني أكسيد الكربون، بإنه غاز سـام عديم اللون والطعم والرائحة وغير مهيج للأغشية المخاطية وبالتالي عند وجوده لا يشعر الشخص به لذلك يسمى أيضا بالقاتل الصامت، وينتج عن الإحتراق الغير كامل للمواد الهيدروكربونية (الوقود- البوتاجاز -الغـاز الطبيعي - الفحم الحجري - الخشب)، وهو يترك أعراض لايمكن إصلاحها أو يسبب الوفاه، وقادر على الفتك بالإنسان خلال ساعة واحدة فقط عند وجوده بنسبة تركيز 0.1% في الهواء ، وخلال 15 دقيقة بنسبة تركيز 10 % في الهواء.

الأعراض والاسعافات 

وحول الأعراض، اوضح دكتور حسام عبد الهادي، إستشاري الأمراض الصدرية، أن أعراض التسمم تبدأ بصداع وقئ وتشوش ذهني، دوار ودوخة، غثيان وإغماء، وفقدان الإحساس بالأطراف، ثم الوفاة، ولهذا لابد من الاسعافات التي تشمل تهوية المكان فورا بفتح الأبواب والنوافذ حيث أن الأكسجين هو المضاد الوحيد للتسمم بأول أكسيد الكربون، مع الاتصال فورًا بالإسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى لأنه يحتاج لحاجته للتنفس الصناعي.

معدل الاصابة 

فيما أوضحت الدراسات التى أجريت فى مصر أن التسمم بهذا الغاز يشكل 63% من أسباب الإعاقة لدى الأطفال مقارنة بأنواع التلوث الأخرى المسببة للإعاقة، وتوضح أيضا أن الكاربوكسى هيموجلوبين يتركز فى دماء الأجنة بحوالى ثلاثة أضعاف تركيزه فى دماء أمهاتهم وبذلك يسبب إجهاض بسبب إستنشاقه بنسب مرتفعة أثناء فترة الحمل، حيث بلغ عـدد الأطفال المصابين بالإعاقة بسـبب التلوث بصفة عامة حوالى 3.5 مليون طفل حول العالم حيث أن الأجنة والنساء الحوامل كانوا من أكثر الفئات تعرضا وتأثرا بتلوث الهواء بغاز أول أكسيد الكربون.

Advertisements

ترشيحاتنا

جهزوا الفشار عشان تتسلوا.. محمد الباز يعلق على تسريب محمد علي الجديد.. شاهد

بالميكروباصات| صحفي بريطاني يكرر رحلة صلاح اليومية من نجريج إلى المقاولون بحذافيرها

عامر عامر يكشف حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

دعاء الامتحان الصعب .. ردده من دخول اللجنة حتى تسليم ورقة الإجابات

المخاوف بدأت تتحقق.. كوريا الجنوبية تعلن أول حالة إصابة بفيروس الصين الغامض

AdvertisementS

العشق الممنوع.. أم تخطف عريس ابنتها في شهر العسل وتنجب منه

بـ سكينة ومقص.. سائق الطالبية منفذ مذبحة أسرة زوجته: رفضوا يرجعولي مراتي

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

كهربا ابن الأهلي.. شريف عبد الفضيل: تصريحات صالح جمعة أطاحت به

هاني حتحوت يكشف تفاصيل رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. فيديو

أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع مهاجم الأهلي

رانيا يوسف تكشف حقيقة بطانة الفستان المفتوح.. وتؤكد: علاقتي بـ أبو بناتي مقطوعة بقالها 10 سنين

بعد استبعادها من ذا فويس كيدز.. الطفلة هايدي تقصف جبهة اللجنة

نجم الأهلي السابق يسخر من الزمالك بسبب خروجه المبكر من بطولة الكأس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. زوجة محمد عادل إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت