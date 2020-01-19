"المتحدة للخدمات الإعلامية" تقدم حملات إعلانية مجانية لتطوير التلفزيون المصري

أعلن المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، عن تدشين الشركة حملة إعلانية مجانية على مختلف قنواتها لدعم التليفزيون المصري.



وأوضح أن قرار الشركة يأتي باعتبار التليفزيون كيانا مهما من كيانات الإعلام المصري نعتز به جميعا من أجل أن يستعيد دوره فى مقدمة الاعلام المصرى والعربى ومن منطلق إيمان الشركة بأهمية التليفزيون المصري والدور الوطني الذى يقوم به فى الاعلام الرسمى للدولة.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن ذلك يأتي فى إطار بروتوكول التعاون بين المتحدة للخدمات الاعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذي يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو.



وأشار إلي أنه من المنتظر خلال أيام أن تظهر ملامح التطوير على الشاشات في الشكل والمضمون وسيعلن عن ذلك تباعا.