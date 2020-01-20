شاهد.. رد فعل أكرم حسني بعد عودته من السعودية

شارك الفنان اكرم حسني جمهوره بمجموعه من الصوره له مع عدد من نجوم الفن اثناء عودتهم من موسم الرياض بالمملكة العربية السعوديه.وظهر اكرم حسني بالصوره مع عدد من النجوم الذين قدموا عدد من العروض المسرحية بموسم الرياض من داخل الطائرة اثناء عودتهم الي مصر.وعلق اكرم حسني على الصورة التي ظهر بها مع شيكو وهشام ماجد ونشوي مصطفي قائلا: "هننام اخيرا رجعنا مصر بعد مجموعه من عروض ناجحة بفضل الله من مسرحية عطل فني".ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين" و"حمد الله علي سلامتكم" و"ان شاء الله تكونوا كسرتوا الدنيا".