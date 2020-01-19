جينيسيس تقدم 6 سيارات جديدة بحلول عام 2021

أقامت شركة جينيسيس العالمية حفل تدشين سيارتها الجديدة GV80، وخلال حديث رئيس التصميم لوك دونكيرفولك بالحفل ظهرت صور لست سيارات مظللة في الخلفية .



وقال دونكيرفولك: “أعلم أنكم ترغبون في المزيد من التفاصيل عن هذه الصورة، ولكنها ستظل سرا للوقت الحالي”، وبالنظر للصورة نرى في الغالب G80 وG70 المحدثتين بالإضافة إلى GV70 كروس اوفر القادمة مع GV80 الأكبر حجما.



غالبا نرى صورة تلميحية لموديل جديد مبني على سيارة “اسينشا” الاختبارية البديعة، والتي أشار رئيس جينيسيس بقوة إلى تطوير موديل إنتاجي لها بمولد طاقة كهربائي.



كما نرى ظل سيارة هاتشباك صغيرة وغريبة بعض الشيء، والتي تذكرنا بسيارة “مينت” الاختبارية الكهربائية بمقعدين ومدى 322 كيلومترا.



تظل هذه تخمينات في الوقت الحالي، وقد وعدت جينيسيس بإطلاق الموديلات الستة بحلول 2021 ونتطلع إليها جميعا.