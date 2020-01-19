AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

جينيسيس تقدم 6 سيارات جديدة بحلول عام 2021

الأحد 19/يناير/2020 - 10:35 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
أقامت شركة جينيسيس العالمية حفل تدشين سيارتها الجديدة GV80، وخلال حديث رئيس التصميم لوك دونكيرفولك بالحفل ظهرت صور لست سيارات مظللة في الخلفية .

وقال دونكيرفولك: “أعلم أنكم ترغبون في المزيد من التفاصيل عن هذه الصورة، ولكنها ستظل سرا للوقت الحالي”، وبالنظر للصورة نرى في الغالب G80 وG70 المحدثتين بالإضافة إلى GV70 كروس اوفر القادمة مع GV80 الأكبر حجما.

غالبا نرى صورة تلميحية لموديل جديد مبني على سيارة “اسينشا” الاختبارية البديعة، والتي أشار رئيس جينيسيس بقوة إلى تطوير موديل إنتاجي لها بمولد طاقة كهربائي.

كما نرى ظل سيارة هاتشباك صغيرة وغريبة بعض الشيء، والتي تذكرنا بسيارة “مينت” الاختبارية الكهربائية بمقعدين ومدى 322 كيلومترا.

تظل هذه تخمينات في الوقت الحالي، وقد وعدت جينيسيس بإطلاق الموديلات الستة بحلول 2021 ونتطلع إليها جميعا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

أخبار السيارات| أودي RS Q8 أسرع سيارة SUV.. اليابان تفرض الفرامل الآلية على جميع السيارات

جينيسيس GV80 تظهر بدون تمويهات قبل تدشينها.. صور

جينيسيس GV80 2021 فى أول تصميم توقعي.. صور

تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور

شاهد مواصفات جينيسيس GV80 بعد تسريب صورها

ترشيحاتنا

حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور

أحمد موسى: صورة الرئيس السيسي مع ميركل وبوتين تلخص مؤتمر برلين

اكشف فورا.. 4 علامات تهدد بأمراض خطيرة في العيون

مديونية الزمالك.. ما لا تعرفه عن سبب رفض اتحاد الكرة قيد كاسونجو

ليفربول يحتفل بهدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد وأسطورة الليفر يصفق

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي تكشف إصدار مولسان 6.75 الجديد.. صور

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور