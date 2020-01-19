فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المقاولون

قرر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى منح لاعبى الفريق راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى .



ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمباراة النجم الساحلى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لبطولة افريقيا.



وشهدت أحداث مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز منافسة قوية بين الفريقين، وجاءت أحداث الشوط الثاني مشحونة بالعديد من الأحداث المثيرة.



واصل النادي الأهلي تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد الفوز على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة في اللقاء الذي أقيم خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.