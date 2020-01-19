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حوادث

الأمن العام: تحرير رجل مختطف من المنوفية بعد وضعه فى مزرعة بالتل الكبير

الأحد 19/يناير/2020 - 10:40 م
رجل مختطف
رجل مختطف
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من تحرير شخص عقب اختطافه من قبل مجموعة من الاشخاص واحتجازه بمزرعة بالتل الكبير.

حضر مركز السادات التابع لمديرية أمن المنوفية كلًا من فنى صيانة 41 سنه مقيم بناحية كفر الحاجة دائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة) وسائق 21 سنه مقيم بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة ) وقرر الأول حضور بعض الأشخاص يستقلون سيارتين ملاكى فجر يوم 17 الجارى وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا باصطحاب شقيقه / ع "38 سنه "من فيلا يستأجرها بمدينة السادات إلى جهة غير معلومة وكان بصحبته آنذاك صديقه المبلغ الثانى.

وقاموا بإطلاق سراح المبلغ الثانى على الطريق الصحراوى و اصطحبوا شقيقه فقط وتلقيه عقب ذلك عدة اتصالات هاتفية من هاتف شقيقه المختطف أبلغه فيه المتصل بدفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى وأثناء السير فى إجراءات البحث وردت معلومات مفادها وجود المختطف بإحدى المزارع على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية .

تم إستهداف المزرعة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن تحرير المختطف والذى كان مقيدًا بإحدى الغرف المهجورة بها وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة .

وتم تحديد مرتكبى الواقعة كل من عاطل 30 سنة عاطل 30 سنة وعاطل 27 سنة وحاصل على بكالوريوس 27 سنة مقيمين فى الجيزة وحاصل على دبلوم 32 سنة عاطل 22 سنة - مقيمين بدائرة مركز سنورس بالفيوم وصاحب شركة.

حيث أمكن ضبطهم عدا السابع بالمزرعة المشار إليها, بمواجهة المتهمين بأقوال المجني عليه أقروا بارتكابهم الواقعة مع المتهم الهارب بسبب وجود خلافات مالية بينهم وضبط بحوزتهم (بندقية آلية و12 طلقة من ذات العيار - طبنجة ماركة جلوك) .
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